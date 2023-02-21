Герасимова (Маркетанова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимова (Маркетанова) Валентина

Герасимова (Маркетанова) Валентина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1962

Дочь: Деревягина Марина Юрьевна

Отец ребёнка: Герасимов Юрий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогова Галина Юрьевна

Отец ребёнка: Герасимов Юрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Юрий Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close