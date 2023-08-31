Давыдов Виктор Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1994
Дочь: Скурихина Дарья Викторовна
Мать ребёнка: Корякина Оксана Федоровна
Рождение ребёнка
06.02.1996
Дочь: Давыдова Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Корякина Оксана Федоровна
Рождение ребёнка
21.09.2003
Дочь: Давыдова Любовь Викторовна
Мать ребёнка: Корякина Оксана Федоровна