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Давыдов Виктор Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корякина Оксана Федоровна

Рождение ребёнка
21.01.1994

Дочь: Скурихина Дарья Викторовна

Мать ребёнка: Корякина Оксана Федоровна

Рождение ребёнка
06.02.1996

Дочь: Давыдова Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Корякина Оксана Федоровна

Рождение ребёнка
21.09.2003

Дочь: Давыдова Любовь Викторовна

Мать ребёнка: Корякина Оксана Федоровна

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