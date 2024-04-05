Zdrojewska (Skuczyńska) Rozalia (Rosalia) 30.03.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Zdrojewska (Skuczyńska) Rozalia (Rosalia)

Место рождения

Malachin/Czersk 121/1902

Дата рождения

30.03.1902

Дата смерти

12.06.1992

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1866 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1902

Отец: Skuczynski Wincenty Jr

Мать: Skuczyńska (Von Ossowska) Julianna

Malachin/Czersk 121/1902
Крещение
1902
Czersk, West Prussia
Бракосочетание
Около 1929

Муж: Zdrojewski Bernard Robert

Gdańsk
Рождение ребёнка
06.03.1930

Дочь: Kublicka (Zdrojewska) Teresa

Отец ребёнка: Zdrojewski Bernard Robert

Gdańsk
Рождение ребёнка
03.07.1932

Сын: Zdrojewski Stefan

Отец ребёнка: Zdrojewski Bernard Robert

Gdańsk
Смерть
12.06.1992
Gdańsk akt 2374/1992
Похороны
Неизвестно
Gdańsk Nowy Port

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