Zdrojewska (Skuczyńska) Rozalia (Rosalia)
Место рожденияMalachin/Czersk 121/1902
Дата рождения30.03.1902
Дата смерти12.06.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1902
Malachin/Czersk 121/1902
Крещение
1902
Czersk, West Prussia
Бракосочетание
Около 1929
Gdańsk
Рождение ребёнка
06.03.1930
Дочь: Kublicka (Zdrojewska) Teresa
Отец ребёнка: Zdrojewski Bernard Robert
Gdańsk
Рождение ребёнка
03.07.1932
Сын: Zdrojewski Stefan
Отец ребёнка: Zdrojewski Bernard Robert
Gdańsk
Смерть
12.06.1992
Gdańsk akt 2374/1992
Похороны
Неизвестно
Gdańsk Nowy Port