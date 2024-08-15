Катерина (Екатерина) Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Иванов
Рождение ребёнка
1799 ст.
Дочь: Агафья Захарова
Отец ребёнка: Захар Иванов
Рождение ребёнка
1809 ст.
Дочь: Анна Захарова
Отец ребёнка: Захар Иванов
Смерть
Неизвестно