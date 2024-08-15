Катерина (Екатерина) Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина (Екатерина) Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Иванов

Рождение ребёнка
1799 ст.

Дочь: Агафья Захарова

Отец ребёнка: Захар Иванов

Якунино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1809 ст.

Дочь: Анна Захарова

Отец ребёнка: Захар Иванов

Якунино, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно

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