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Шоппо Исак Михайлович

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Место рождения

Усая, Ушачский район, Витебская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шоппо Михаил

Мать: не указана

Усая, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Шаппо Афанасий Исакович

Мать ребёнка: не указана

д. Глебовщина, Бешенковичский р-н, Витебская обл. Беларусь
Рождение ребёнка
1896

Сын: Шаппо Иван Исакович

Мать ребёнка: не указана

д. Глебовщина, Бешенковичский р-н, Витебская обл. Беларусь
Рождение ребёнка
1904

Сын: Шаппо Александр Исакович

Мать ребёнка: не указана

д. Глебовщина, Бешенковичский р-н, Витебская обл. Беларусь
Рождение ребёнка
1904

Сын: Шаппо Тимофей Исакович

Мать ребёнка: не указана

д. Глебовщина, Бешенковичский р-н, Витебская обл. Беларусь
Смерть
Неизвестно
д. Глебовщина, Бешенковичский р-н, Витебская обл. Беларусь
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