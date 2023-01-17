Шоппо Исак Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шоппо Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: не указана
д. Глебовщина, Бешенковичский р-н, Витебская обл. Беларусь
Рождение ребёнка
1896
Сын: Шаппо Иван Исакович
Мать ребёнка: не указана
д. Глебовщина, Бешенковичский р-н, Витебская обл. Беларусь
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: не указана
д. Глебовщина, Бешенковичский р-н, Витебская обл. Беларусь
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: не указана
д. Глебовщина, Бешенковичский р-н, Витебская обл. Беларусь
Смерть
Неизвестно
д. Глебовщина, Бешенковичский р-н, Витебская обл. Беларусь