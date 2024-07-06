Волоткович Адам Павлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Волоткович Адам Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волоткович Зоя Адамовна

Мать ребёнка: Волоткович Вера Васильевна

Рождение ребёнка
25.04.?

Дочь: Емельянова (Волоткович) Лидия Адамовна

Мать ребёнка: Волоткович Вера Васильевна

Смерть
Неизвестно

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