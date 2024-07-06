Волоткович Адам Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волоткович Зоя Адамовна
Мать ребёнка: Волоткович Вера Васильевна
Рождение ребёнка
25.04.?
Дочь: Емельянова (Волоткович) Лидия Адамовна
Мать ребёнка: Волоткович Вера Васильевна
Смерть
Неизвестно