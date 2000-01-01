Козяк Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козяк Ольга Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1975

Дочь: Картакова Людмила Валерьевна

Отец ребёнка: Козяк Валерий Евграфович

Рождение ребёнка
10.12.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козяк Валерий Евграфович

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