Козяк Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1975
Дочь: Картакова Людмила Валерьевна
Отец ребёнка: Козяк Валерий Евграфович
Рождение ребёнка
10.12.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козяк Валерий Евграфович