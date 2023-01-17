Анастасия Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Голубчиков Алексей Трофимов
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Голубчиков Алексей Трофимов
Рождение ребёнка
1903
Сын: Голубчиков Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Голубчиков Алексей Трофимов
Рождение ребёнка
1908
Сын: Голубчиков Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Голубчиков Алексей Трофимов
Рождение ребёнка
1909
Сын: Голубчиков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Голубчиков Алексей Трофимов
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Голубчиков Алексей Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно