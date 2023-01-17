Анастасия Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Голубчиков Алексей Трофимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Голубчиков Алексей Трофимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Голубчиков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Голубчиков Алексей Трофимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Голубчиков Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Голубчиков Алексей Трофимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Голубчиков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Голубчиков Алексей Трофимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Голубчиков Алексей Трофимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубчиков Алексей Трофимов

Смерть
Неизвестно
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