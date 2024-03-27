Гайсина (Нәҗметдин Ильяс Улының Кызы) Фатыйма 1 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайсина (Нәҗметдин Ильяс Улының Кызы) Фатыйма 1 Жена

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1868

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Ильясов Назметдин

Мать: Хакима Батыршина

Бракосочетание
05.05.1888

Муж: Гайсин Нагимулла

Рождение ребёнка
20.12.1888

Сын: Нагимуллин Загидулла

Отец ребёнка: Гайсин Нагимулла

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Нагимуллина) Бибинур

Отец ребёнка: Гайсин Нагимулла

Рождение ребёнка
15.11.1901

Сын: Нагимуллин Аглиулла

Отец ребёнка: Гайсин Нагимулла

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Нагимуллина) Шамсинур

Отец ребёнка: Гайсин Нагимулла

Смерть
1910
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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