Гайсина (Нәҗметдин Ильяс Улының Кызы) Фатыйма 1 Жена
Место рожденияд.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1868
Дата смерти1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Ильясов Назметдин
Мать: Хакима Батыршина
Бракосочетание
05.05.1888
Муж: Гайсин Нагимулла
Рождение ребёнка
20.12.1888
Сын: Нагимуллин Загидулла
Отец ребёнка: Гайсин Нагимулла
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Нагимуллина) Бибинур
Отец ребёнка: Гайсин Нагимулла
Рождение ребёнка
15.11.1901
Сын: Нагимуллин Аглиулла
Отец ребёнка: Гайсин Нагимулла
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Нагимуллина) Шамсинур
Отец ребёнка: Гайсин Нагимулла
Смерть
1910
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно