Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнатолий

Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Анатольевна

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Анатольевич

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

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