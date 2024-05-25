Ламберг Николас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламберг Николас

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1171

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1138 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

1191 г.р.
Скрыто настройками приватности
1216 г.р.
1219 г.р.
1221 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1171

Отец: Ламберг Альберт

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фиренз

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тереса

Рождение ребёнка
1191

Дочь: Ламберг Сара

Мать ребёнка: Тереса

Рождение ребёнка
1201

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тереса

Рождение ребёнка
1216

Дочь: Ламбург Елена

Мать ребёнка: Тереса

Рождение ребёнка
1219

Сын: Ламбург Феликс

Мать ребёнка: Тереса

Рождение ребёнка
1221

Сын: Ламбург Андраш

Мать ребёнка: Фиренз

Смерть
Неизвестно

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