Ламберг Николас
Место рожденияНе указано
Дата рождения1171
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1171
Отец: Ламберг Альберт
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фиренз
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тереса
Рождение ребёнка
1191
Дочь: Ламберг Сара
Мать ребёнка: Тереса
Рождение ребёнка
1201
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тереса
Рождение ребёнка
1216
Дочь: Ламбург Елена
Мать ребёнка: Тереса
Рождение ребёнка
1219
Сын: Ламбург Феликс
Мать ребёнка: Тереса
Рождение ребёнка
1221
Сын: Ламбург Андраш
Мать ребёнка: Фиренз
Смерть
Неизвестно