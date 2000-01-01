Петрашев Петр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрашев Петр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская губ., Никольский уезд, Городецкая волость РГВИА ф. 16196, оп. 1, д. 150896, л. 147об-148
Военная служба
16.07.1916 ст.
Ранение / контузия РГВИА ф. 16196, оп. 1, д. 150896, л. 147об-148
Смерть
Неизвестно
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