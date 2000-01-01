Петрашев Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская губ., Никольский уезд, Городецкая волость РГВИА ф. 16196, оп. 1, д. 150896, л. 147об-148
Военная служба
16.07.1916 ст.
Ранение / контузия РГВИА ф. 16196, оп. 1, д. 150896, л. 147об-148
Смерть
Неизвестно