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Бахтина Асинефа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Шадрин Василий Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Снежурова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Бахтин Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Бахтин Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Бахтин Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Бахтин Николай Павлович

Рождение ребёнка
18.04.1975

Дочь: Бахтина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Бахтин Николай Павлович

Смерть
2008

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