Бахтина Асинефа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Шадрин Василий Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Снежурова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Бахтин Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бахтин Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бахтин Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бахтин Николай Павлович
Рождение ребёнка
18.04.1975
Дочь: Бахтина Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Бахтин Николай Павлович
Смерть
2008