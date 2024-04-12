Межуева Екатерина Харитоновна
Место рождения
Дата рождения19.11.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1917
Отец: Межуев Харитон Алексеевич
Мать: Межуева Юлия Алексеевна
https://familio.org/persons/new?personId=28add258-d339-4211-a358-469ff10524de&event=birth&participant=28add258-d339-4211-a358-469ff10524de&redirect=%252Fpersons%252F28add258-d339-4211-a358-469ff10524d... Показать все
Смерть
Неизвестно