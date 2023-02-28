Ощепкова (Земерова) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ощепкова (Земерова) Елена Сергеевна

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Место рождения

Арамиль, Сысертский район, Свердловская область

Дата рождения

08.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1974

Отец: Земеров Сергей Иванович

Мать: Земерова Надежда Петровна

Арамиль, Сысертский район, Свердловская область
Бракосочетание
08.03.1992

Муж: Ощепков Эдуард Владиславовоич

Рождение ребёнка
31.12.1992

Сын: Ощепков Дмитрий Эдуардович

Отец ребёнка: Ощепков Эдуард Владиславовоич

Рождение ребёнка
16.11.1998

Сын: Ощепков Евгений Эдуардович

Отец ребёнка: Ощепков Эдуард Владиславовоич

Рождение ребёнка
10.10.2006

Сын: Ощепков Роман Эдуардович

Отец ребёнка: Ощепков Эдуард Владиславовоич

Развод
?.04.2014

Муж: Ощепков Эдуард Владиславовоич

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