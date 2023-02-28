Ощепкова (Земерова) Елена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1974
Отец: Земеров Сергей Иванович
Бракосочетание
08.03.1992
Рождение ребёнка
31.12.1992
Сын: Ощепков Дмитрий Эдуардович
Отец ребёнка: Ощепков Эдуард Владиславовоич
Рождение ребёнка
16.11.1998
Сын: Ощепков Евгений Эдуардович
Отец ребёнка: Ощепков Эдуард Владиславовоич
Рождение ребёнка
10.10.2006
Отец ребёнка: Ощепков Эдуард Владиславовоич
Развод
?.04.2014