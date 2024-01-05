Константинов Семен Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
07.08.1882 ст.
Дочь: Константинова Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Константинова Ксения Павловна
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 19
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно