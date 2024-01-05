Константинов Семен Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов Семен Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1882 ст.

Дочь: Константинова Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Константинова Ксения Павловна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 19
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Ксения Павловна

Смерть
Неизвестно
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