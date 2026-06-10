Мордвинова (Казеева) Полина Ивановна 14.10.1909 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мордвинова (Казеева) Полина Ивановна

Автор
ЮЕ
Ефремова Ю.

женский, родилась 14.10.1909 ст.

умерла 15.02.1987

Отец
Казеев Иван Васильевич24.06.1888 ст. г.р.
Мать
Казеева (Резинкина) Дарья Григорьевна05.03.1890 ст. г.р.
Супруги
Мордвинов Иван Павлович07.09.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1909 ст.

Отец: Казеев Иван Васильевич

Мать: Казеева (Резинкина) Дарья Григорьевна

по метрической книге рождение 24.09.1909, крещение 7.10.1909

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордвинов Иван Павлович

Рождение ребёнка
14.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ламзин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
29.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ламзин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
17.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мордвинов Иван Павлович

Рождение ребёнка
24.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мордвинов Иван Павлович

Рождение ребёнка
31.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мордвинов Иван Павлович

Смерть
15.02.1987

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