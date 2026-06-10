Мордвинова (Казеева) Полина Ивановна
женский, родилась 14.10.1909 ст.
умерла 15.02.1987
ОтецКазеев Иван Васильевич24.06.1888 ст. г.р.
МатьКазеева (Резинкина) Дарья Григорьевна05.03.1890 ст. г.р.
Супруги
Мордвинов Иван Павлович07.09.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1909 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ламзин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
29.08.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ламзин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
17.03.1941
Рождение ребёнка
24.08.1946
Рождение ребёнка
31.05.1949
Смерть
15.02.1987
по метрической книге рождение 24.09.1909, крещение 7.10.1909