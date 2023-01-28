Орехова (Нефёдова) Нина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения19.12.1940
Дата смерти28.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1940
Рождение ребёнка
Около 15.07.1962
Отец ребёнка: Орехова Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
13.08.1964
Сын: Орехов Василий Анатольевич
Отец ребёнка: Орехова Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
21.04.1966
Отец ребёнка: Орехова Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
25.12.1974
Отец ребёнка: Орехова Анатолий Васильевич
Смерть
28.01.2023
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Похороны
Неизвестно
Помары, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл