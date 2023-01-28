Орехова (Нефёдова) Нина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехова (Нефёдова) Нина Фёдоровна

Место рождения

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.12.1940

Дата смерти

28.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1940

Отец: Нефёдов Фёдор Степанович

Мать: Нефёдова (Королёва) Анна Ефимовна

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 15.07.1962

Сын: Орехов Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Орехова Анатолий Васильевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.08.1964

Сын: Орехов Василий Анатольевич

Отец ребёнка: Орехова Анатолий Васильевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.04.1966

Сын: Орехов Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Орехова Анатолий Васильевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1974

Сын: Орехов Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Орехова Анатолий Васильевич

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.01.2023
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Похороны
Неизвестно
Помары, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл

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