Гаязова Рашида Гаптульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1961
Отец: Гаязов Гуптульян
Мать: Нубиновна Галибана
Рождение ребёнка
03.02.1985
Сын: Инишев Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Инишев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
12.12.1987
Сын: Инишев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Инишев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
17.12.1988
Дочь: Инишева Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Инишев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
06.02.1990
Отец ребёнка: Инишев Сергей Михайлович