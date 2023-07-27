Шемякин Василий Николаевич (Vasiliy Nikolayevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемякин Василий Николаевич (Vasiliy Nikolayevich)

Место рождения

с. Смирново, Казанский р-н, Омская обл.

Дата рождения

1909

Дата смерти

01.01.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Шемякин (shemyakin) Николай (Nikolay)

Мать: не указана

с. Смирново, Казанский р-н, Омская обл.
Военная служба
1941
Ишимский Рвк, Омская Обл., Ишимский Р-Н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемякина Софья

Смерть
01.01.1945
Причина смерти: убит, ВОВ
Похороны
Неизвестно
городское кладбище, г. Грязовец, Грязовецкий р-н, Вологодская обл.
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