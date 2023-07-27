Шемякин Василий Николаевич (Vasiliy Nikolayevich)
Место рожденияс. Смирново, Казанский р-н, Омская обл.
Дата рождения1909
Дата смерти01.01.1945
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Шемякин (shemyakin) Николай (Nikolay)
с. Смирново, Казанский р-н, Омская обл.
Военная служба
1941
Ишимский Рвк, Омская Обл., Ишимский Р-Н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шемякина Софья
Смерть
01.01.1945
Причина смерти: убит, ВОВ
Похороны
Неизвестно
городское кладбище, г. Грязовец, Грязовецкий р-н, Вологодская обл.