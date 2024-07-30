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Бичурин Леонид Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1923

Дата смерти

31.03.1979

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1923

Отец: Бичурин Фёдор Ваильевич

Мать: Гостёнова Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машкина Клавдия Григорьевна

Рождение ребёнка
29.08.1950

Сын: Бичурин Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Машкина Клавдия Григорьевна

Рождение ребёнка
11.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Машкина Клавдия Григорьевна

Смерть
31.03.1979

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