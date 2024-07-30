Бичурин Леонид Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1923
Дата смерти31.03.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1950
Сын: Бичурин Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Машкина Клавдия Григорьевна
Рождение ребёнка
11.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Машкина Клавдия Григорьевна
Смерть
31.03.1979