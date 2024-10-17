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Василий Филиппов

Место рождения

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

01.08.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1830

Отец: Филипп Потапов

Мать: Евдакия Евстигнеева

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд
Бракосочетание
17.01.1858

Жена: Марья Матвеева

Рождение ребёнка
18.06.1859

Дочь: Евдакия Васильева

Мать ребёнка: Марья Матвеева

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1862

Дочь: Дарья Васильева

Мать ребёнка: Марья Матвеева

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд
Смерть
Неизвестно

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