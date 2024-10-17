Василий Филиппов
Место рождения
Дата рождения01.08.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1830
Отец: Филипп Потапов
Мать: Евдакия Евстигнеева
Бракосочетание
17.01.1858
Жена: Марья Матвеева
Рождение ребёнка
18.06.1859
Дочь: Евдакия Васильева
Мать ребёнка: Марья Матвеева
Рождение ребёнка
03.03.1862
Дочь: Дарья Васильева
Мать ребёнка: Марья Матвеева
Смерть
Неизвестно