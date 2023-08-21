Саликова Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саликова Дарья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1900

Сын: Саликов Семен Федорович

Отец ребёнка: Саликов Федор Андреевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Саликов Илья Федорович

Отец ребёнка: Саликов Федор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Саликов Федор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саликов Николай Федорович

Отец ребёнка: Саликов Федор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Саликов Федор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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