Саликова Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.09.1900
Отец ребёнка: Саликов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Саликов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Саликов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саликов Николай Федорович
Отец ребёнка: Саликов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Саликов Федор Андреевич
Смерть
Неизвестно