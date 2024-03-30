Максим Захаров
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Золотов Захар Захаров
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
04.06.1791 ст.
Жена: Матрона Ивановна
деревня Барановская, Московская область
метрическая книга 1791 | стр. 95
Рождение ребёнка
1799
Сын: Егор Максимович
Мать ребёнка: Матрона Ивановна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1802
Сын: Афонасий Максимович
Мать ребёнка: Матрона Ивановна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1808
Сын: Фёдр Максимов
Мать ребёнка: Матрона Ивановна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1813
Сын: Назар Максимов
Мать ребёнка: Матрона Ивановна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1818
Сын: Яков Максимов
Мать ребёнка: Матрона Ивановна
деревня Барановская, Московская область
Место жительства
Неизвестно
деревня Барановская, Московская область
Смерть
Неизвестно