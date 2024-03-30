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Максим Захаров

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Золотов Захар Захаров

Мать: Золотова Евдокия Симонова

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
04.06.1791 ст.

Жена: Матрона Ивановна

деревня Барановская, Московская область
метрическая книга 1791 | стр. 95
Рождение ребёнка
1799

Сын: Егор Максимович

Мать ребёнка: Матрона Ивановна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Афонасий Максимович

Мать ребёнка: Матрона Ивановна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Фёдр Максимов

Мать ребёнка: Матрона Ивановна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Назар Максимов

Мать ребёнка: Матрона Ивановна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Яков Максимов

Мать ребёнка: Матрона Ивановна

деревня Барановская, Московская область
Место жительства
Неизвестно
деревня Барановская, Московская область
Смерть
Неизвестно
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