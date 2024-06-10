Бобков Александр Иванович 1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобков Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1994

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