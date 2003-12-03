Федотов Антон Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотов Антон Владимирович

Федотов Антон Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.2003

Отец: Федотов Владимир Тимофеевич

Мать: Федотова Светлана Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close