Емельянов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельянов Павел
Мать: Емельянов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Емельянова Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Емельянова) Софья
Мать ребёнка: Емельянова Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Емельянова) Тамара
Мать ребёнка: Емельянова Софья
Смерть
Неизвестно
убит в бою