Емельянов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельянов Павел

Мать: Емельянов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Емельянова) Софья

Мать ребёнка: Емельянова Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Емельянова) Тамара

Мать ребёнка: Емельянова Софья

Смерть
Неизвестно
убит в бою

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