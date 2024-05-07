Беликова Варвара Захаровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Беликова Варвара Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погорельцева (Беликова) Ольга Поликарповна

Отец ребёнка: Беликов Поликарп Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурина (Беликова) Варвара Поликарповна

Отец ребёнка: Беликов Поликарп Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погосова (Беликова) Анна Поликарповна

Отец ребёнка: Беликов Поликарп Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беликов Виктор Поликарпович

Отец ребёнка: Беликов Поликарп Петрович

Рождение ребёнка
25.07.1927

Дочь: Сныткина (Беликова) Александра Поликарповна

Отец ребёнка: Беликов Поликарп Петрович

Рождение ребёнка
08.09.1934

Дочь: Палкина (Беликова) Мария Поликарповна

Отец ребёнка: Беликов Поликарп Петрович

Смерть
Неизвестно

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