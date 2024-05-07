Беликова Варвара Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погорельцева (Беликова) Ольга Поликарповна
Отец ребёнка: Беликов Поликарп Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурина (Беликова) Варвара Поликарповна
Отец ребёнка: Беликов Поликарп Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погосова (Беликова) Анна Поликарповна
Отец ребёнка: Беликов Поликарп Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беликов Виктор Поликарпович
Отец ребёнка: Беликов Поликарп Петрович
Рождение ребёнка
25.07.1927
Дочь: Сныткина (Беликова) Александра Поликарповна
Отец ребёнка: Беликов Поликарп Петрович
Рождение ребёнка
08.09.1934
Дочь: Палкина (Беликова) Мария Поликарповна
Отец ребёнка: Беликов Поликарп Петрович
Смерть
Неизвестно