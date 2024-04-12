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- Анна Флегонтовна

Место рождения

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

19.09.1902 ст.

Дата смерти

08.10.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
19.09.1902 ст.

Отец: - Флегонт Николаевич

Мать: - Стефанида Алексеевна

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.123-124 (Рождение №-52ж)
Крещение
20.09.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Василий Флегонтович - крестьянский сын из д.Ивакино Крёстная мать: Александра Флегонтовна - крестьянская девица из д.Ивакино
Смерть
08.10.1902 ст.
Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Младенец в 3 нед. (от слабости рождения)
Похороны
10.10.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.152-153 (Умершие №-35ж)
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