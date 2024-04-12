- Анна Флегонтовна
Место рождения
Дата рождения19.09.1902 ст.
Дата смерти08.10.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1902 ст.
Отец: - Флегонт Николаевич
Мать: - Стефанида Алексеевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.123-124 (Рождение №-52ж)
Крещение
20.09.1902 ст.
Крёстный отец: Василий Флегонтович - крестьянский сын из д.Ивакино Крёстная мать: Александра Флегонтовна - крестьянская девица из д.Ивакино
Смерть
08.10.1902 ст.
Младенец в 3 нед. (от слабости рождения)
Похороны
10.10.1902 ст.
МК 56-13-43 стр.152-153 (Умершие №-35ж)