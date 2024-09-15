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Зиновьева Екатерина Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновьев Николай Алексеевич

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 17 поз. - 32
Рождение ребёнка
02.05.1901

Дочь: Зиновьева (Зиновьева) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Зиновьев Николай Алексеевич

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 17_02.05.1901_крещение-06.05.1901 пол_Ж_ запись - 32 род. Александра в село Брусенцево у крестьянин Зиновьев Николай Алексеев и законная жена... Показать все
Смерть
Неизвестно

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