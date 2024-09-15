Зиновьева Екатерина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 17 поз. - 32
Рождение ребёнка
02.05.1901
Дочь: Зиновьева (Зиновьева) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Зиновьев Николай Алексеевич
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 17_02.05.1901_крещение-06.05.1901 пол_Ж_ запись - 32 род. Александра в село Брусенцево у крестьянин Зиновьев Николай Алексеев и законная жена... Показать все
Смерть
Неизвестно