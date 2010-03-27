Чугунова (Баринова) Мария Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1900
Дата смерти1969
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1900
Отец: Баринов Самуил Спиридонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1927
Дочь: Хорёва Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Чугунов Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
14.11.1929
Сын: Чугунов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Чугунов Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
09.07.1932
Сын: Чугунов Вильямс Григорьевич
Отец ребёнка: Чугунов Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
01.05.1936
Дочь: Савина Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Чугунов Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
22.06.1937
Сын: Чугунов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Чугунов Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
17.12.1938
Дочь: Морякова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Чугунов Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Чугунов Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
01.01.1945
Сын: Чугунов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Чугунов Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чугунов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Чугунов Григорий Семёнович
Россия
Смерть
1969