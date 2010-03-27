Чугунова (Баринова) Мария Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова (Баринова) Мария Самуиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1900

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1900

Отец: Баринов Самуил Спиридонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1927

Дочь: Хорёва Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Чугунов Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
14.11.1929

Сын: Чугунов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Чугунов Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
09.07.1932

Сын: Чугунов Вильямс Григорьевич

Отец ребёнка: Чугунов Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
01.05.1936

Дочь: Савина Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Чугунов Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
22.06.1937

Сын: Чугунов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Чугунов Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
17.12.1938

Дочь: Морякова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Чугунов Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Чугунов Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
01.01.1945

Сын: Чугунов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Чугунов Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чугунов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Чугунов Григорий Семёнович

Россия
Смерть
1969
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