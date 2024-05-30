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Гороховец Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.84

Дочь: Гороховец Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Литовченко Гороховец Татьяна Станиславовна

Рождение
10.04.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгений

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гороховец Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Литовченко Гороховец Татьяна Станиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гороховец Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Литовченко Гороховец Татьяна Станиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гороховец Станислав Михайлович

Мать ребёнка: Литовченко Гороховец Татьяна Станиславовна

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