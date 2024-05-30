Гороховец Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.84
Дочь: Гороховец Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Литовченко Гороховец Татьяна Станиславовна
Рождение
10.04.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгений
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гороховец Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Литовченко Гороховец Татьяна Станиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гороховец Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Литовченко Гороховец Татьяна Станиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гороховец Станислав Михайлович
Мать ребёнка: Литовченко Гороховец Татьяна Станиславовна