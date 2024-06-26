Тутынин Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутынин Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тутынин Михаил Федорович

Мать: Тутынина (Максимова) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тутынина) ?

Мать ребёнка: Тутынина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тутынина) ?

Мать ребёнка: Тутынина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутынин ?

Мать ребёнка: Тутынина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутынин Максим Федорович

Мать ребёнка: Тутынина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутынин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Тутынина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тутынина) Мина Федоровна

Мать ребёнка: Тутынина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тутынина) Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Тутынина ?

Рождение ребёнка
1906

Сын: Тутынин Иван Федорович

Мать ребёнка: Тутынина ?

Смерть
Неизвестно

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