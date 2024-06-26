Тутынин Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тутынина) ?
Мать ребёнка: Тутынина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тутынина) ?
Мать ребёнка: Тутынина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тутынин ?
Мать ребёнка: Тутынина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тутынина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тутынина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тутынина) Мина Федоровна
Мать ребёнка: Тутынина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тутынина) Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Тутынина ?
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Тутынина ?
Смерть
Неизвестно