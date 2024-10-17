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Егоров Василий Георгиев

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1882

Отец: Гаврилов Георгий Гаврилов

Мать: Евдакия Васильева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
27.12.1882
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
восприемники: той же олости и деревни отставной унтер офицер Иван Семенов и крестьянская жена Анна Дмитриева
Бракосочетание
04.01.1902

Жена: Егорова Анна Ефимиева

Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1903

Сын: Егоров Василий Васильев

Мать ребёнка: Егорова Анна Ефимиева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1904

Дочь: (Егорова) Ольга Васильева

Мать ребёнка: Егорова Анна Ефимиева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.01.1906

Сын: Егоров Николай Васильевич

Мать ребёнка: Егорова Анна Ефимиева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1907

Сын: Егоров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Егорова Анна Ефимиева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.11.1908

Сын: Егоров Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Егорова Анна Ефимиева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1912

Сын: Егоров Георгий Васильев

Мать ребёнка: Егорова Анна Ефимиева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1914

Сын: Егоров Василий Васильев

Мать ребёнка: Егорова Анна Ефимиева

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1915

Сын: Егоров Александр Васильев

Мать ребёнка: Егорова Анна Ефимиева

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
участок 42

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