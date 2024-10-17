Егоров Василий Георгиев
Место рождения
Дата рождения26.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
26.12.1882
Отец: Гаврилов Георгий Гаврилов
Мать: Евдакия Васильева
Крещение
27.12.1882
восприемники: той же олости и деревни отставной унтер офицер Иван Семенов и крестьянская жена Анна Дмитриева
Бракосочетание
04.01.1902
Жена: Егорова Анна Ефимиева
Рождение ребёнка
13.02.1903
Мать ребёнка: Егорова Анна Ефимиева
Рождение ребёнка
29.06.1904
Дочь: (Егорова) Ольга Васильева
Мать ребёнка: Егорова Анна Ефимиева
Рождение ребёнка
31.01.1906
Сын: Егоров Николай Васильевич
Мать ребёнка: Егорова Анна Ефимиева
Рождение ребёнка
25.09.1907
Мать ребёнка: Егорова Анна Ефимиева
Рождение ребёнка
05.11.1908
Мать ребёнка: Егорова Анна Ефимиева
Рождение ребёнка
27.03.1912
Мать ребёнка: Егорова Анна Ефимиева
Рождение ребёнка
30.01.1914
Мать ребёнка: Егорова Анна Ефимиева
Рождение ребёнка
10.05.1915
Сын: Егоров Александр Васильев
Мать ребёнка: Егорова Анна Ефимиева
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
участок 42