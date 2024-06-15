Гордеева (Лукьянова) Марфа (Мавра) Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Лукьянов Фёдор Фёдорович
Мать: Лукьянова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брюханова (Гордеева) Евгения Порфирьевна
Отец ребёнка: Гордеев Порфирий Артемиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева Наталья Порфирьевна
Отец ребёнка: Гордеев Порфирий Артемиевич
Рождение ребёнка
18.08.1923
Дочь: Гордеева Евдокия Порфирьевна
Отец ребёнка: Гордеев Порфирий Артемиевич
Смерть
1949