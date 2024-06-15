Гордеева (Лукьянова) Марфа (Мавра) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Лукьянова) Марфа (Мавра) Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Лукьянов Фёдор Фёдорович

Мать: Лукьянова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брюханова (Гордеева) Евгения Порфирьевна

Отец ребёнка: Гордеев Порфирий Артемиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Порфирий Артемиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Порфирий Артемиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева Наталья Порфирьевна

Отец ребёнка: Гордеев Порфирий Артемиевич

Рождение ребёнка
18.08.1923

Дочь: Гордеева Евдокия Порфирьевна

Отец ребёнка: Гордеев Порфирий Артемиевич

Смерть
1949

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