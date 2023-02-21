Гальнбек Эдуард Андреевич
Место рожденияс. Пихо на острове Эзель (ныне остров Сааремаа)
Дата рождения29.10.1887
Дата смерти24.06.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1887
Отец: ?
с. Пихо на острове Эзель (ныне остров Сааремаа)
Рождение ребёнка
21.04.1928
Дочь: Самородова Э
Мать ребёнка: Гальнбек (gahlnback) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гальнбек (gahlnback) ?
Смерть
24.06.1967
Москва, город федерального значения Москва
похоронен на Кузминское кладбище участок 43
Похороны
Неизвестно
кладбище Кузьминки