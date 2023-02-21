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Гальнбек Эдуард Андреевич

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Место рождения

с. Пихо на острове Эзель (ныне остров Сааремаа)

Дата рождения

29.10.1887

Дата смерти

24.06.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1887

Отец: ?

Мать: Гальнбек Александра Николаевна

с. Пихо на острове Эзель (ныне остров Сааремаа)
Рождение ребёнка
21.04.1928

Дочь: Самородова Э

Мать ребёнка: Гальнбек (gahlnback) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гальнбек (gahlnback) ?

Смерть
24.06.1967
Москва, город федерального значения Москва
похоронен на Кузминское кладбище участок 43
Похороны
Неизвестно
кладбище Кузьминки
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