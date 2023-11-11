Султанова Эльвира Мавлявиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.2000
Сын: Ледяев Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Ледяев Григорий Викторович
Рождение ребёнка
20.01.2016
Дочь: Ледяева Анастасия
Отец ребёнка: Ледяев Григорий Викторович