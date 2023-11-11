Султанова Эльвира Мавлявиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанова Эльвира Мавлявиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1982 г.р.

Дети

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ледяев Григорий Викторович

Рождение ребёнка
28.02.2000

Сын: Ледяев Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Ледяев Григорий Викторович

Рождение ребёнка
20.01.2016

Дочь: Ледяева Анастасия

Отец ребёнка: Ледяев Григорий Викторович

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