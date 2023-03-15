(Иванникова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванникова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.?

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.?

Отец: Иванников Михаил Иванович

Мать: Иванникова Валентина Георгиевна

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