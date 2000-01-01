Баязитова (Свойкина) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баязитова (Свойкина) Ирина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1985

Отец: Свойкин Александр Алексеевич

Мать: Свойкина Светлана Фуатовна

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