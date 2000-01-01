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Баязитова (Свойкина) Ирина Александровна
Баязитова (Свойкина) Ирина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.05.1985
Пол
Женский
Отец
Свойкин Александр Алексеевич
1958 г.р.
Мать
Свойкина (Хабибова) Светлана Фуатовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1985
Отец:
Свойкин Александр Алексеевич
Мать:
Свойкина Светлана Фуатовна
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