(Уракова) Лукерья Васильева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1829
Отец: Ураков Василий Павлов
Мать: Уракова Федосья Матвеева
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
26.03.1834
Упоминается в возрасте 5 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 268, №37)
Упоминание
25.07.1850
Упоминается в возрасте 22 лет в РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 319, №73)
Смерть
Неизвестно