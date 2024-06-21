(Уракова) Лукерья Васильева Вычислено 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Уракова) Лукерья Васильева

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1797 г.р.

Мать

Вычислено 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829

Отец: Ураков Василий Павлов

Мать: Уракова Федосья Матвеева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
26.03.1834
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 5 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 268, №37)
Упоминание
25.07.1850
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 22 лет в РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 319, №73)
Смерть
Неизвестно

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