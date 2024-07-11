Арефьева Агафья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1775 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1801 ст.
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Сын: Арефьев Иван Никитин
Отец ребёнка: Арефьев Никита Арефьев
Рождение ребёнка
С 1815 по 1816 ст.
Отец ребёнка: Арефьев Никита Арефьев
Рождение ребёнка
1819 ст.
Отец ребёнка: Арефьев Никита Арефьев
Смерть
Неизвестно