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Арефьева Агафья Иванова

Место рождения

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1775 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
24.10.1801 ст.

Муж: Арефьев Никита Арефьев

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Сын: Арефьев Иван Никитин

Отец ребёнка: Арефьев Никита Арефьев

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
С 1815 по 1816 ст.

Сын: Арефьев Герасим Никитич

Отец ребёнка: Арефьев Никита Арефьев

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Арефьев Никита Никитич

Отец ребёнка: Арефьев Никита Арефьев

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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