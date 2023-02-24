Лягошина (Полякова) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лягошина (Полякова) Марина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Поляков Иван Венедиктович

Мать: Полякова Мария Фадеевна

Бракосочетание
09.10.1892

Муж: Лягошин Пётр Михайлович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.06.1893

Сын: Лягошин Иван Петрович

Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1895

Дочь: Марина Петровна

Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1897

Дочь: Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.04.1902

Сын: Лягошин Василий Петрович

Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.10.1904

Сын: Лягошин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1905

Сын: Лягошин Николай Петрович

Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.10.1907

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.04.1910

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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