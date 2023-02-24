Лягошина (Полякова) Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Поляков Иван Венедиктович
Мать: Полякова Мария Фадеевна
Бракосочетание
09.10.1892
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.06.1893
Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
17.07.1895
Дочь: Марина Петровна
Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
03.11.1897
Дочь: Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
27.04.1902
Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
31.10.1904
Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
01.12.1905
Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
13.10.1907
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
21.04.1910
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Лягошин Пётр Михайлович
Смерть
Неизвестно