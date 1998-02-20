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Федотова Анна Александровна
Федотова Анна Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.02.1998
Пол
Женский
Отец
Федотов Александр Борисович
Мать
Хамитова Юля Рифкатовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1998
Отец:
Федотов Александр Борисович
Мать:
Хамитова Юля Рифкатовна
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