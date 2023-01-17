Мария Гавриловна или Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Гавриловна или Герасимовна

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Место рождения

Бавыкино, Чехов, Московская область

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.

Отец: Гавриил или Герасим

Мать: не указана

Бавыкино, Чехов, Московская область
Бракосочетание
Около 1819 ст.

Муж: Силай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Сын: Иван Силаевич

Отец ребёнка: Силай Иванович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
23.01.1823 ст.

Сын: Игнатий Силаевич

Отец ребёнка: Силай Иванович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Сын: Игнат Силаевич

Отец ребёнка: Силай Иванович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силай Иванович

Смерть
Неизвестно
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