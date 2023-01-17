Мария Гавриловна или Герасимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1800 ст.
Отец: Гавриил или Герасим
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1819 ст.
Муж: Силай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Сын: Иван Силаевич
Отец ребёнка: Силай Иванович
Рождение ребёнка
23.01.1823 ст.
Сын: Игнатий Силаевич
Отец ребёнка: Силай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Сын: Игнат Силаевич
Отец ребёнка: Силай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Силай Иванович
Смерть
Неизвестно