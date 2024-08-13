Титова Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Титова) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Титов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Титов Семен Петрович
Отец ребёнка: Титов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Титов Яков Петрович
Отец ребёнка: Титов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Титов Артем Петрович
Отец ребёнка: Титов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Титов Петр Иванович
Смерть
Неизвестно