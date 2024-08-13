Титова Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Титова) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Титов Петр Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Титов Семен Петрович

Отец ребёнка: Титов Петр Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Титов Яков Петрович

Отец ребёнка: Титов Петр Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Титов Артем Петрович

Отец ребёнка: Титов Петр Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Титов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Титов Петр Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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