Багаева Прасковья Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаева Прасковья Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1858 ст.
Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии 1858 как 2-я жена Артемия Прохоровича Багаева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багаев Артемий Прохоров

Смерть
Неизвестно
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