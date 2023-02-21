Баляев Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баляев Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1913

Дата смерти

26.09.1968

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1913

Отец: Баляев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1938

Дочь: Правдина Александра Михайловна

Мать ребёнка: Баляева Антонина Леонтьевна

Бугурусланский район с. Безодовка
Рождение ребёнка
04.08.1941

Сын: Баляев Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Баляева Антонина Леонтьевна

Рождение ребёнка
02.02.1949

Сын: Баляев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Баляева Антонина Леонтьевна

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.06.1951

Сын: Баляев Николай

Мать ребёнка: Баляева Антонина Леонтьевна

Смерть
26.09.1968
Бугурусланский район с. Безводовка
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Бугурусланский район с. Безводовка
Похороны
Неизвестно
Бугурусланский район с. Безводовка
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