Баляев Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1913
Дата смерти26.09.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1913
Отец: Баляев ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1938
Дочь: Правдина Александра Михайловна
Мать ребёнка: Баляева Антонина Леонтьевна
Бугурусланский район с. Безодовка
Рождение ребёнка
04.08.1941
Мать ребёнка: Баляева Антонина Леонтьевна
Рождение ребёнка
02.02.1949
Сын: Баляев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Баляева Антонина Леонтьевна
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.06.1951
Сын: Баляев Николай
Мать ребёнка: Баляева Антонина Леонтьевна
Смерть
26.09.1968
Бугурусланский район с. Безводовка
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Бугурусланский район с. Безводовка
Похороны
Неизвестно
Бугурусланский район с. Безводовка