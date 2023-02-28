Рашитова (Салихова) Резида Назировна
Место рождения
Дата рождения15.09.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1970
Отец: Салихов Назир Хамитович
Рождение ребёнка
18.01.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рашитов Венер Гадельянович
Рождение ребёнка
03.08.1993
Отец ребёнка: Рашитов Венер Гадельянович
Рождение ребёнка
26.11.2000
Отец ребёнка: Рашитов Венер Гадельянович
Рождение ребёнка
09.07.2002
Отец ребёнка: Рашитов Венер Гадельянович
Рождение ребёнка
21.09.2010
Отец ребёнка: Рашитов Венер Гадельянович
Бракосочетание
Неизвестно