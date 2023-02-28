Рашитова (Салихова) Резида Назировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рашитова (Салихова) Резида Назировна

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Место рождения

Гайниямак, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.09.1970

Пол

Женский

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1970

Отец: Салихов Назир Хамитович

Мать: Салихова Равида Габитовна

Гайниямак, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рашитов Венер Гадельянович

Гайниямак, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1993

Сын: Рашитов Айнур Венерович

Отец ребёнка: Рашитов Венер Гадельянович

Гайниямак, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.2000

Сын: Рашитов Айрат Венерович

Отец ребёнка: Рашитов Венер Гадельянович

Гайниямак, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.2002

Сын: Рашитов Разиль Венерович

Отец ребёнка: Рашитов Венер Гадельянович

Гайниямак, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.2010

Сын: Рашитов Руслан Венерович

Отец ребёнка: Рашитов Венер Гадельянович

Гайниямак, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рашитов Венер Гадельянович

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