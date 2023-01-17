Шванн (Schwann) Барбара (Barbara)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шванн Лонгин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1870 ст.
Сын: Рихтер Андреас
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
1871 ст.
Дочь: Рихтер Марта
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1872 ст.
Сын: Рихтер Матиас
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1877 ст.
Сын: Рихтер Антон
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
?.04.1879 ст.
Сын: Рихтер Антон
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно