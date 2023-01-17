Шванн (Schwann) Барбара (Barbara) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шванн (Schwann) Барбара (Barbara)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шванн Лонгин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1870 ст.

Сын: Рихтер Андреас

Отец ребёнка: не указан

Кучурган, Одеська область
Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
1871 ст.

Дочь: Рихтер Марта

Отец ребёнка: не указан

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Рихтер Матиас

Отец ребёнка: не указан

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Рихтер Антон

Отец ребёнка: не указан

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
?.04.1879 ст.

Сын: Рихтер Антон

Отец ребёнка: не указан

Кучурган, Одеська область
Смерть
Неизвестно
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