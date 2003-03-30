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Бороздин Кирилл Алексеевич
Бороздин Кирилл Алексеевич
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Место рождения
Сумкино
, город Тобольск, Тюменская область
Дата рождения
30.03.2003
Пол
Мужской
Отец
Бороздин Алексей Николаевич
1982 г.р.
Мать
Романенко (Вторушина) Татьяна Юрьевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.2003
Отец:
Бороздин Алексей Николаевич
Мать:
Романенко Татьяна Юрьевна
Сумкино
, город Тобольск, Тюменская область
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