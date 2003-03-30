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Бороздин Кирилл Алексеевич

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Место рождения

Сумкино, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

30.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.2003

Отец: Бороздин Алексей Николаевич

Мать: Романенко Татьяна Юрьевна

Сумкино, город Тобольск, Тюменская область
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